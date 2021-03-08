Twitter, Yazılan Tweet'ler İçin "Geri Al" Düğmesi Üzerinde Çalışıyor

Twitter, kullanıcıların gönderdikleri tweet'leri geri almalarına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Peki ama Twitter'ın "Geri Al Düğmesi" nasıl çalışacak?

Twitter'dan "geri al" düğmesi

Tanınmış mühendis Jane Manchun Wong tarafından tespit edilen yeni bir sızıntıya göre Twitter, kullanıcıların gönderdikleri tweet'leri geri almalarına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik hayata geçerse, tweet gönderildikten birkaç saniye sonra kullanıcılar tweet'i geri alabilecekler. Bu özellik eğer yanlış bir şey varsa daha sonra değişiklik yapmalarına izin vermek için geliştiriliyor gibi görünüyor.

Tweet'leri yayınlandıktan sonra düzenleme yeteneği yıllarca kullanıcılar tarafından talep edildi ve Twitter, geçmişte birkaç kez bu olasılığı ima etmişti. Ancak yaklaşık bir yıl önce, bu özelliğin gelmeyeceği açıklanmıştı. Şirket, bu tür bir özelliği riskli buluyordu. Riskli, çünkü örneğin bir tweet viral hale gelebilir ve yüzlerce veya binlerce kullanıcı tarafından paylaşılabilir, daha sonra geniş bir kitleye ulaştığında tamamen farklı bir şeye dönüştürülecek şekilde düzenlenebilir.

Geri Al düğmesi ise, riske girmeden, kullanıcıların istediği bazı işlevleri etkinleştirebilir. Düğmeye tıklamak, tweet oluşturucuyu geri getiriyor ve kullanıcının gerektiği gibi düzenlemeler yapmasına olanak tanıyor, ancak bazı önemli uyarılar bulunuyor. İlk olarak, düğme yalnızca yaklaşık beş saniye süreyle etkin kalıyor. Eğer değişiklik yapacaksanız, tweet gönderdikten saniyeler sonra gerçekten hızlı olmalısınız; ve ikincisi ve belki de en önemlisi, düğme ekrandayken gönderdiğiniz tweet'i göremiyorsunuz.

Elbette bu özellik şu anda sadece test aşamasında ve Twitter tarafından nihayetinde sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir bilgi, en azından şu an bulunmuyor.

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