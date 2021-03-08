Twitter, Yazılan Tweet'ler İçin "Geri Al" Düğmesi Üzerinde Çalışıyor

Twitter, kullanıcıların gönderdikleri tweet'leri geri almalarına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Peki ama Twitter'ın "Geri Al Düğmesi" nasıl çalışacak?