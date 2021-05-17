Twitter'ın Premium Abonelik Servisinin Fiyatı ve İsmi Belli Oldu

Twitter'ın abone olanlara ekstra özellikler sunacağı ücretli Premium servisinin adı ve fiyatının belli olduğuna dair dedikodular dolaşıyor...

Twitter Blue Nedir; Fiyatı Ne Kadar? Belli Oldu!

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Twitter'ın Premium Abonelik Servisinin Fiyatı ve İsmi Belli Oldu

 

 