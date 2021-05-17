Twitter'ın Premium Abonelik Servisinin Fiyatı ve İsmi Belli Oldu

Twitter'ın belirli bir fiyata premium özellikler sunacağı bir abonelik hizmeti üzerinde çalıştığını epey bir süredir biliyoruz. Yeni bir sızıntı, Twitter'ın yakında devreye alacağı ücretli servisin adının "Twitter Blue" olacağı ve aylık abonelik ücretinin 2,99 dolar olacağını söylüyor. Twitter sızıntıları ile tanınan mühendis Jane Manchun Wong abonelik ücretinin 2,99 dolar olacağını ve şimdilik iki özellik sunacağını bildirdi: Undo Tweets (Tweet'leri geri alma) ve Collections (koleksiyonlar).
Wong ayrıca abonelik modelinin kademeli olabileceğini de söylüyor. Bu da daha fazla ödeme yaparak daha fazla yetenek satın almak anlamına geliyor. Bunun bir örneği, reklamları platformdan tamamen kaldırmak için fazladan ödeme yapmak olabilir. Twitter bu sistemi kurabilmek için bir abonelik hizmeti olan Scroll'u satın aldı. Scroll, sitelerden reklamları kaldırıyor ancak Twitter'ın reklamverenleri finansal olarak desteklemeye devam etmesine imkan veriyor.
Bu sızıntının Twitter tarafından resmi olarak doğrulanmadığının da altını çizelim. Her ne kadar destekleyecek birçok kanıt olsa da, firma planlarını son anda değiştirebilir.
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