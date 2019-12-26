Uber'de Bir Dönem, Tamamen Kapanıyor!

Eski Uber CEO'su Travis Kalanick, kurulmasına yardımcı olduğu firmadan bir adım daha uzaklaşıyor. Uber, yaptığı duyuruda Kalanick'in 31 Aralık itibariyle yönetim kurulundan çekilmeyi planladığını belirtti. Kalanick ilerleyen zamanlarda "yeni işi ve yardım çalışmalarına odaklanmayı" planlıyor.
Kalanick 2010 ve 2017 yılları arasında Uber CEO'suydu. Bu süre içerisinde pek çok tartışmanın içerisinde yer almıştı ve Uber sıklıkla kötü çalışma kültürü ve düzenleyicileri yanlış yönlendirme çabaları hakkında manşetlere çıkmıştı. Daha sonra yatırımcıların ortak mektubu ile Kalanick'in CEO rolü sona erdirilmiş ve yerine şu andaki CEO Dara Khosrowshahi geçmişti.
Son zamanlarda Kalanick'in Uber ile yollarını ayırmayı planladığına yönelik işaretler bulunuyordu. Firmanın hisseleri üzerindeki kilidin 6 Kasım tarihinde kaldırılmasından bu yana Kalanick 2,1 milyar dolar değerinin üzerinde Uber hissesini satmıştı.
Her ne kadar iki yıldan uzun süredir Kalanick'in Uber yönetiminde doğrudan bir rolü bulunmasa da, firmanın pek çok yönden, yönetimi sırasında yaşananların artçıları ile uğraştığı söylenebilir. Bu ayın başlarında firma, şu anda ve daha önce cinsel taciz yaşayan çalışanları için 4,4 milyon dolarlık bir ödenek oluşturdu. Bu ödenek, 2017 yılında ABD Eşit İşe Alım Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından eski Uber çalışanı Susan Fowler'ın firmadaki cinsel taciz hakkında yazısını takiben başlattığı araştırmaya dayanıyor. Belirtilene göre Kalanick ve üst yönetim, firmada cinsel taciz şikayetlerini sürekli olarak göz ardı etmişlerdi.
Sürücü tazminatı da Kalanick döneminde başlayan ve halen firma için sorun yaratan bir diğer konu. Bu yılın başlarında Uber, New Jersey eyaleti işsizlik ve sakatlık sigortası vergileri için yaklaşık 650 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. New York'ta da 96.000 sürücü bir araya gelerek 2011 yılına kadar uzanan ödenmeyen maaşlar için firmaya dava açtı.
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