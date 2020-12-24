Uber İçin Yeni Türkiye Kararı: Uber, Türkiye'de Yine Faaliyete Geçiyor

Türkiye'de uzun süre tartışmaların odağında kalan Uber, bir süre önce, yerel mahkemenin kararı ile faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştı. Bu karara yapılan itiraz ise nihayet sonuçlandı ve İstinaf mahkemesi, önceki kararı iptal etti ve yeni bir karara imza attı.
Yeni karara göre Uber, yine Uber XL hizmeti veremeyecek. Ama uygulanan erişim kısıtlaması kaldırılacak ve şirket, sarı taksi hizmeti vermeye devam edebilecek. Başka bir deyişle Uber uygulamasını kullananlar, uygula aracılığı ile sunulan sarı taksi hizmetinden yararlanabilecek.
Bu kararın özeti ise aslında şu: Mahkeme, Uber XL hizmetinin haksız rekabete yol açtığını kabul ediyor. Ama Uber'in, uygulaması aracılığı ile sarı taksi hizmeti sunmasında bir sakınca görülmüyor.
Uber, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, Türkiye'de hizmet vermeye tekrar başlayacakları için mutlu olduklarını söyledi.
Türkiye'de Uber'e gelen erişim engelinin İstinaf kararı ile iptal edilmesine çok mutluyuz. Uygulamamız sarı taksilerle İstanbullular'a hizmet vermeye devam edecek. Türkiye'deki kullanıcılarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Birlikte güzel bir geleceğe! #Uberyeniden— Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) December 24, 2020
Tarafların, bu yeni karara itiraz etme hakkı bulunuyor.
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