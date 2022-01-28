Uber Kazasında Felç Olan Adam, Şirkete 63 Milyon Dolarlık Dava Açtı!

Massachusetts'li bir adam, çağırdığı Uber aracı ile yaşadığı kaza sonucu felç kalınca soluğu mahkemede aldı ve Uber'e tam 63 milyon dolarlık dava açtı. Uber, konu hakkında sessiz.
Olay, geçtiğimiz yıl 30 Nisan'da yaşanmış. Massachusetts'te yaşayan Will Good, akıllı telefonu üzerinden Uber çağırdı, aracın gelmesinin ardından sürücü ile beraber yola çıkmışlar, ancak bir süre sonra sürücü yoldan çıkarak park halindeki bir araca çarpmış. Yaşanan kaza sonrası Will Good felç kalmış ve sonrasında da çareyi Uber'e dava açmakta bulmuş.
Şu an mahkemede olan davada, Uber sürücüsünün 1996 yılına kadar uzanan bir sürüş geçmişine sahip olduğunu ve bu süre zarfında 20'den fazla hatalı sürüş uyarısı aldığını ortaya koyarken, Uber'in sürücüleri belirlerken daha fazla incelemede bulunması gerektiği sonucuna varmış.
Will Good'un avukatı Victoria Santoro Mair, kendisiyle yapılan röportajda müvekkili Good'un, yaşanan olayların başka kimsenin başına gelmemesi için farkındalık yaratmaya çalıştığını söylerken, olayda sürücüye karşı herhangi bir suçlamada bulunmadıklarını da belirtiyor. Uber ise şimdilik konunun mahkemede görüldüğü gerekçesiyle sessizliğini koruyor.
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