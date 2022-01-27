Blizzard Yeni Oyununu Açıkladı: Bu Defa Konumuz Hayatta Kalma!

Overwatch, Diablo ve World of Warcraft'ın arkasındaki stüdyo bilindiği gibi Blizzard. Oyunculara sunduğu her oyunuyla hakkını veren Blizzard, bir süre önce Microsoft satın almasıyla gündeme gelmişti. Şimdi de tamamen farklı bir oyun ile gündemde. Blizzard, bu defa bir hayatta kalma oyunu yapacak.
Blizzard, şu an projenin henüz başında. Bu haber, yakın bir zamanda bu oyunla ilgili herhangi bir fragman beklemememiz gerektiğini bizlere söylese de Blizzard projeyle ilgili bir şeyi doğruladı. O da oyunun PC ve konsolda yer alacağına yönelik. Oyunun çapraz platformu destekleyip desteklemeyeceği de henüz belirsiz.
Oyun duyurusu direkt olarak Blizzard'ın resmi web sitesinden yapılırken, şu an oyunu geliştirmek için sanat, tasarım ve mühendislik alanlarında çalışacak ekip üyeleri aranıyor. Baş yazılım mühendisinden tutun da kıdemli karakter konsept sanatçısına kadar pek çok noktada çalışan arayışında olan Blizzard, görüldüğü gibi daha yolun çok başında. O nedenle bu oyunu önümüzdeki 3 yıl içinde görür müyüz, bu büyük bir soru işareti.
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