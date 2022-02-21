Uber'in Minibüsleri Siyah Taksi ile Geri Döndü! Siyah Taksi Ücreti Ne Kadar

Bir dönem büyük tartışmalara neden olan Uber'in minibüsleri, Siyah Taksi hizmeti ile, biraz farklı biçimde de olsa geri döndü. Eskiden olduğu gibi yolculuk yapmak isteyenler, Uber uygulaması üzerinden siyah taksi çağırabilecek ve gitmek istediği yere minibüs konforunda ulaşabilecek.