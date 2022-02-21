Uber'in Minibüsleri Siyah Taksi ile Geri Döndü! Siyah Taksi Ücreti Ne Kadar

Uber, bugün kullanıcılarına yolladığı bilgilendirme e-postası ile, Siyah Taksi adını verdiği yeni hizmetinin hayata geçirildiğini duyurdu. Böylece bir dönem Türkiye'de büyük tartışmalara yol açan, taksi işletmecileri ile Uber'i karşı karşıya getiren Uber minibüsleri de, yeni bir sistemle hayatımıza tekrar girmiş oluyor.
Uber'in yolladığı e-postada şu ifadelere yer veriliyor: "Siyah Taksi ile daha lüks bir yolculuk deneyimi... Uber Siyah Taksi daha lüks bir yolculuk deneyimi ile şehrin tadını çıkarmanız için artık İstanbul'da hizmetinizde. 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip, konforlu araçlarla yolculuğun keyfini çıkarın."
Uber Siyah Taksi Fiyatları Ne Kadar?
Uber Siyah Taksi fiyatlarının, normal taksilere oranla daha pahalı olması sürpriz değil. Açıklamada "Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 28.12.2016 tarih ve 2016 / 9-6 sayılı kararı ile düzenlenen siyah renk lüks taksi olarak kullanılabilecek tahditli ticari taksi plakası taşıyan araçlar tarafından sunulmaktadır. Fiyatlandırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılmaktadır" deniyor.
Buna göre, yolculuk başına minimum ücret 22,10 TL olacak. Açılış ücreti 8,50 TL olacakken, kilometre başına 5,27 TL ödenmesi gerekecek.
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