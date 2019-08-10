Uber'den Parlak Çeyrek Raporu!
Her ne kadar Türkiye ile yıldızı bir türlü barışmamış olsa da, Uber'in yayınladığı son rakamlar oldukça parlak görünüyor!
- Levent Öztürk
Türkiye'de büyük sorunlar yaşayan ve şu anda sadece taksi hizmeti sunan Uber, dünya üzerinde her yerdeymiş gibi görünüyor; çeyrek gelir raporunda belirttiğine göre de büyümeye devam ediyor. Sadece Temmuz ayında 100 milyondan fazla kişi Uber araçlarını veya firmanın hizmetlerini kullandı. Seyahatler ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre %35 artarak 1.67 milyara ulaştı. Gelir ise yıl bazında %14 artarak 3.17 milyar dolara ulaştı. Ancak bu rakam, hedeflenen 3.36 milyar dolardan biraz geride kalmış durumda.
UberEats'in yeni müşteriler getirmesi, gelir artışında önemli bir role sahip. Uber'i kullanarak yemek teslimi yapan kişi sayısı ikinci çeyrekte 2018'e göre %140 arttı ve firmanın söylediğine göre, yeni Eats tüketicilerinin %40'ından fazlası daha önce Uber'in platformunu hiç kullanmamıştı.
Uber'in çeyrek için net zararı ise 5.24 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ancak bunun görüldüğü kadar kötü olmadığını söylemek mümkün. Bu zararın büyük bir kısmı (3.9 milyar dolar), Mayın ayındaki halka açılmanın ardından, şirketin çalışanlarına verdiği hisse tabanlı ödüllerden kaynaklanıyor: 298 milyon dolar da IPO ile ilgili olan "sürücü memnuniyet ödülü" için harcanmış durumda. Ancak bu miktarlar çıkartıldığında bile Uber çeyrek içerisinde bir milyar dolardan fazla zarar etmiş durumda.
Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, rakip firma Lyft de geçtiğimiz gün gelir raporunu duyurdu; yıl bazında %72'lik artış ile 867.3 milyon dolar gelir duyurdu. Toplamda ise 644.2 milyon dolar zararda.
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