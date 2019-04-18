Ubisoft, oyunculara Notre-Dame'ı getiriyor
Ubisoft, yangının ardından oyuncuların tarihi katedrali tüm gösterişi ile görebilmeleri için Assassin's Creed Unity'yi bedava dağıtıyor!
- Levent Öztürk
Paris'teki tarihi Notre-Dame Katedrali'nde yaşanan trajik yangının ardından tarihsel alanlarda geçen Assassin's Creed serisinin geliştiricisi Ubisoft büyük bir destek sözü verdi.
Önümüzdeki hafta boyunca (25 Nisan'a kadar) PC kullanıcıları Assassin's Creed Unity'yi bedava indirebilecekler. Serinin bu üyesi 18.yy sonlarında Fransız devrimi sırasında Paris'te geçiyor ve oyun içerisinde Notre Dame Katedrali'nin bir kopyası da bulunuyor.
Dağıtımcı tarafından yapılan açıklamada "Ubisoft tüm oyunculara katedralin görkemi ve güzelliğini deneyimleme şansını vermek istiyor. PC için Assassin's Creed Unity'yi burada indirebilirsiniz ve sonsuza kadar Uplay oyunlar kütüphanenizde tutabilirsiniz" cümleleri yer alıyor.
Bölüm tasarımcısı Caroline Miousse, 2014 yılında Geek Ireland ile yapılan bir röportajda oyun içerisindeki Notre-Dame'in içinin ve dışının üretilmesinin 14 ay sürdüğünü ve "Devrim dönemine uygun bir şekilde iç tasarımın şekillendirilmesinin üç hafta sürdüğünü" söylemişti. Bunun sonucunda da gerçek yapının 0.9 ölçeğinde tamamen keşfedilebilir bir kopyası oluşturulmuş oldu.
Ubisoft, bedava oyunun yanı sıra tarihi yapıyı onarma çabalarına da 500000€ sözü ile destek oluyor. Ayrıca geliştirici, Katedral'in yeniden yapımına yardımcı olmak isteyen herkesi bağış yapmaya çağırıyor.
Assassin's Creed Unity, PC kullanıcıları için "18 Nisan 00:00'dan 25 Nisan 17:00'ye kadar" bedava indirilebilir olacak ve bu sayfadan ulaşılabilecek...
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