Üç Arka Kameralı OnePlus 7 Pro Tanıtıldı!
OnePlus 7 Pro, üç arka kamerası ve açılır ön kamerasıyla gerçeğe dönüştü!
Son günlerde birçok kez sızan, hakkında birçok şeyi önceden öğrendiğimiz OnePlus 7 Pro, resmi olarak tanıtıldı.
6,67 inç 90Hz ekranla ve 3120 x 1440 çözünürlük ile gelen OnePlus 7 Pro, kavisli, tamamen ekrandan oluşan bir ön yüzeye sahip. Ön kamerayı bir mekanizmayla ortaya çıkaran telefonun arkasında üç lensli kamera bulunuyor. Bu lenslerin çözünürlüğü 48MP (f/1,6), 16MP ve 8MP. En üst düzey Snapdragon 855 yonga setiyle gelen telefonda 6GB veya 12GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama alanı bulunuyor.
300.000 açılıp kapanmaya dayandığı belirtilen ön yüzdeki açılır kameranın çözünürlüğü ise 16MP (f/2,2). 4.000mAh pil kapasitesine sahip olan OnePlus 7 Pro, yirmi dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Bu yüksek pil kapasitesiyle telefon, bir günlük kullanımı rahatça çıkaracak gibi görünüyor.
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