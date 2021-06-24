Uçakların, Saç Kurutma Makinesi Kadar Ses Çıkartacağı Günler Yakın!

Bir havaalanının yakınında yaşıyorsanız veya sık uçan biriyseniz, günümüz uçaklarının yoğun uğultusuna yabancı değilsinizdir. Türbinler hızla harekete geçer ve aşırı ısınmış havayı egzozdan geçmeye zorlarken, yakındakiler 140 desibele kadar yüksek sesler duyulabilir. Ve bu durum, işitme hasarını önlemek adına hava gösterilerini ziyaret ederken gürültü azaltan kulaklıkları bir gereklilik haline getirir.
Bununla birlikte, Bath's Materials and Structures Center (MAST) araştırmacıları, uçak gürültüsünü büyük bir farkla azaltabilen ultra hafif yeni bir malzeme oluşturarak uçak gürültüsünü azaltmada bir atılım yaptıklarına inanıyorlar. Yeni malzeme bir grafen oksit/polivinil alkol aerojel (en yaygın olarak yapıştırıcıda bulunan bir polimerle karıştırılmış 2 boyutlu bir ultra hafif grafen kafesi) ve uçağa neredeyse hiç ağırlık eklemeden büyük miktarda sesi emebiliyor. Aerojelin yolcu jetlerine eklenmesi, çevredeki alanlardan gelen gürültü şikayetlerini azaltırken yolcu konforunu büyük ölçüde iyileştirebilir.
Araştırma ve üretim yöntemleri Nature Scientific Reports dergisinde yayınlandı.
Profesör Michele Meo yaptığı açıklamada, "bunun çeşitli şekillerde uygulanabilecek çok heyecan verici bir malzeme olduğu kesin - başlangıçta havacılıkta, ancak potansiyel olarak otomotiv ve deniz taşımacılığı gibi diğer birçok alanda, ayrıca binalar ve inşaatta" diyor.
Ağırlığı düşük tutarken bu kadar yüksek ses yalıtım özellikleri vermek için araştırmacılar, daha sonra bir petek iskele yapısına gömülen grafen bazlı bir aerojel oluşturdular. Aerojel gözeneklidir ve bu özelliği, gelen dalgalar gözenekli duvarlarla çarpışarak sürtünmeye neden olarak sesten termal enerjiye enerji aktarımı yoluyla sesi yaymasını sağlar. Gözenekli malzemeler sesi dağıtmada inanılmaz derecede etkili olsalar da, performans ve havacılık ortamlarında kullanılmak için genellikle çok hacimli ve ağırdırlar. Son derece hafif olan gözenekli bir aerojel kullanmak, araştırmacıların bu inanılmaz gürültüyü azaltma yeteneğine erişmelerine, ancak yalıtımın ağırlığını büyük ölçüde azaltmalarına olanak tanır.
Yapılan testlerde, aerojel, araştırmacılara göre, bir jet motorunun gürültüsünü "bir saç kurutma makinesininkine daha yakın" olacak şekilde, gürültüyü 15.8 desibel azaltabildi.
Daha sakin bir dünya yaratmakla yetinmeyen araştırmacılar, şimdi malzemeyi ısı dağılımı da sunabilmesi için daha da iyileştirmenin yollarını arıyorlar. 18 ay içinde kullanıma girebileceğine inanıyorlar. Tabii ki havacılıkta kullanılabilecek kadar dayanıklı ve yangın geciktirici olduğundan emin olmak için sıkı güvenlik testlerinin ardından...
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