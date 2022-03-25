Uçan Raketler Şanlıurfa'da Çocuk ve Gençlerle Buluştu

Dünyaya havacılık teknolojisi ihraç eden Hitit'in sosyal sorumluluk projesi olan Uçan Raketler, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun proje partnerliğiyle devam ediyor.