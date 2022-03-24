Daha Önce SpaceX ile Anlaşan NASA Ay'a Gidecek Bir Uzay Gemisi Daha İstiyor

Ay'a iniş aracı yapımı için NASA tarafından yapılan ilk ihaleyi, Blue Origin ve Boeing'i geride bırakan Elon Musk'ın SpaceX'i almıştı. NASA, şimdi başka bir şirkete daha Ay'a bir iniş aracı gönderme şansı vereceğini açıkladı. Yeni planda sadece Amerikalı şirketlere açık bir yarışma başlatmak var. Hedef, 2026 veya 2027'de uçabilecek bir araç geliştirilmesi olacak.
NASA'nın bu açıklaması, Artemis programının genişleyecek olması anlamına geliyor. Artemis, Apollo programından yıllar sonra NASA'nın yürürlüğe koyduğu, insanlığı Ay'a tekrar götürmeyi hedefleyen yeni uzay programı. Program çerçevesinde ilk uzay aracı ihalesi 2,89 milyar dolara SpaceX'e verilmiş, bunun üzerine Blue Origin NASA'ya federal mahkemede dava açmıştı.
NASA yeni uzay aracı için şartnameyi bu ayın sonunda yayınlayacak. Yeni uzay aracı ihalesine SpaceX dışındaki tüm Amerikalı şirketler girebilecek. İhalenin değeri ise henüz açıklanmadı.
Blue Origin konu ile ilgili hemen bir açıklama yaptı ve "Blue Origin rekabet etmeye hazır ve Artemis'in başarısı için çalışmaya niyetli" dedi. Bakalım, NASA ile kavgasından sonra Blue Origin, bu kez istediğini alabilecek mi?
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