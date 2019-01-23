Ücretsiz VPN'lerdek Güvenlik Açıkları Bulundu
Ücretsiz VPN'lerin bazılarında bulunan güvenlik açıkları, bunları kullanan birçok kullanıcıyı alarma geçirecek!
Google Play Store'daki ücretsiz VPN uygulamalarını kullanıyorsanız veya kullanmayı planlıyorsanız, yeni bir araştırma sizi dikkatli olmaya davet ediyor.
Metrics Lab'ın araştırmasına göre en çok kullanılan ücretsiz 150 VPN uygulamalarının beşinden biri, potansiyel olarak zararlılara kapı açabiliyor. Dörtte birinin ise DNS sızıntısı gibi gizlilik sorunlarıyla geldiği belirtiliyor. Top10VPN hizmetinin sahibi olan Metrics Lab, bulgularını bir risk dizini şeklinde paylaştı.
VirusTotal ile yapılan testlerde en çok kullanılan 150 ücretsiz VPN'in 27'sinin zararlılara kapı açma potansiyelinin bulunduğu keşfedildi. 150 uygulamanın yüzde 25'inin DNS sızıntısına sahip olması ise endişe verici. Bu, VPN'e bağlı olsanız bile yapılan DNS isteklerinin direkt olarak varsayılan servis sağlayıcı DNS'ine gittiği anlamına geliyor. Böylece VPN'e bağlı olsanız bile servis sağlayıcınızın veya kullandığınız üçüncü parti DNS sunucusunun işleteni, tarama geçmişinizi görüyor.
Firma, bazı ücretsiz VPN'lerin cihazda gereksiz izinlere başvurduğunu da fark etti. Uygulamaların yüzde 25'i konumunuzu öğrenmek isterken, yüzde 38'i cihaz durumuna ulaşmaya, yüzde 57'si ise son bilinen konumunuza ulaşmaya çalıştı.
Ücretsiz VPN'ler kulağa başta güzel gelse de, neredeyse her zaman bir dezavantajla geliyorlar. Bu yüzden ücretsiz VPN'leri yüklemeden önce kapsamlı bir araştırma yapmanızda fayda var.
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