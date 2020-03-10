Üçüncü Nesil iPad Air'inizde Sorun Olabilir

Apple, geçen sene piyasaya sürdüğü üçüncü nesil iPad Air modellerinden bazılarının sorunlu olduğunu söyledi. Firma, bu tabletlere sahip olanlar için ücretsiz değişim hizmeti sunacak.
Firma, sorunla ilgili şunları söyledi:
"Apple, bazı durumlarda, kısıtlı sayıda iPad Air'in (üçüncü nesil) ekranlarının kalıcı olarak kararabildiğini belirlemiştir. Ekran kararmadan önce kısa bir parlama veya flaş gözlenebilir."
"Sorundan etkilenen cihazlar, Mart 2019 ile Ekim 2019 arasında üretilmiştir. Apple veya Apple Yetkili Hizmet Sağlayıcıları, bu cihazları ücretsiz olarak onaracaktır."
Apple'ın verdiği tarih aralığına düşen bir iPad Air'iniz varsa ve sorun yaşamadıysanız, endişelenmenize gerek yok, çünkü program satın alma tarihinden itibaren iki sene için geçerli olacak. Bu süre içerisinde ekranınız kararırsa, Apple servisine gidebilirsiniz.
Apple'ın değişim programları, son zamanlarda sıkça rastlanır oldu. Firmanın kısıtlı sayıda iPhone 6S ve iPhone 6S Plus için benzer bir program başlattığı, geçen sene satılan 13 inç MacBook Pro'ların da bazıları için de bir değişim programı başlatıldığı biliniyor.
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