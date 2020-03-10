Üçüncü Nesil iPad Air'inizde Sorun Olabilir

Apple, üçüncü nesil iPad Air'lerin bazılarında bir ekran sorunu olduğunu söyledi ve bir değişim programı başlattı!

Üçüncü Nesil iPad Air'inizde Sorun Olabilir

Apple, geçen sene piyasaya sürdüğü üçüncü nesil iPad Air modellerinden bazılarının sorunlu olduğunu söyledi. Firma, bu tabletlere sahip olanlar için ücretsiz değişim hizmeti sunacak.

Firma, sorunla ilgili şunları söyledi:

"Apple, bazı durumlarda, kısıtlı sayıda iPad Air'in (üçüncü nesil) ekranlarının kalıcı olarak kararabildiğini belirlemiştir. Ekran kararmadan önce kısa bir parlama veya flaş gözlenebilir."

"Sorundan etkilenen cihazlar, Mart 2019 ile Ekim 2019 arasında üretilmiştir. Apple veya Apple Yetkili Hizmet Sağlayıcıları, bu cihazları ücretsiz olarak onaracaktır."

Apple'ın verdiği tarih aralığına düşen bir iPad Air'iniz varsa ve sorun yaşamadıysanız, endişelenmenize gerek yok, çünkü program satın alma tarihinden itibaren iki sene için geçerli olacak. Bu süre içerisinde ekranınız kararırsa, Apple servisine gidebilirsiniz.

Apple'ın değişim programları, son zamanlarda sıkça rastlanır oldu. Firmanın kısıtlı sayıda iPhone 6S ve iPhone 6S Plus için benzer bir program başlattığı, geçen sene satılan 13 inç MacBook Pro'ların da bazıları için de bir değişim programı başlatıldığı biliniyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM aktüel 13 Mart 2020 kataloğunda Samsung A70 cep telefonu dikkat çekiyor
Kağıt paradan Corona Virüs bulaşır mı?
Game of Thrones'un kötü çocuğu Joffrey Baratheon ekrana geri dönüyor
A101 12 Mart 2020 kataloğunda Samsung cep telefonu ve televizyon sürprizi
Günün En çok Okunanları
Corona Virüsle ilgili en çok sorulan 8 soru
Windows 10'da "Sürücü Yükleyememe" Sorunu
Tablet ve Telefonların Çocuklara Verdiği Zararlar Neler?
"Türkiye'de koronavirüs olma ihtimali çok yüksek"
Facebook'tan Instagram'a Hikaye Yollama Zamanı

 

 