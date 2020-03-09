Cep telefonu ıslanırsa ne yapmalıyım?

Cep telefon kullanıcılarının sık sık başına gelebilen kazalardan biri de telefonların ıslanması. Peki, cep telefonu ıslanırsa kurtarabilmek için neler yapılmalı? İşte ıslanan cep telefonları için uzman önerileri: