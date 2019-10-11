"Ucuz" Galaxy Note 10'dan Yeni Bilgiler!
Galaxy Note 10'un "çok fazla cep yakmayan" sürümünden bilgi kırıntıları gelmeye devam ediyor!
Samsung Galaxy Note 10'un daha uygun fiyatlı, ancak özellikleri orta-seviyeye çekilmiş bir sürümünün üretileceğine dair dedikoduları duymuştuk. Galaxy Note 10 Lite olarak anılan bu telefonun renk seçenekleri ve satılacağı yerler ortaya çıkmış olabilir.
Samsung'u yakından takip eden SamMobile'a göre Galaxy Note 10 Lite, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle Avrupa'da satılacak. Cihazın hangi Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağıyla ilgili bir bilgi yok.
Sammobile, Galaxy Note 10 Lite'ın sadece siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle mi geleceğini, yoksa bunların sadece seçeneklerden ikisi mi olduğunu da söylemiyor. Yani telefon hakkında bildiklerimiz hala oldukça kısıtlı. Telefonun bir S Pen ile gelecek olması dışında teknik özellikleri de bilinmiyor. Ancak Galaxy Note 10 Lite'ın başarısının fiyatının uygunluğuyla doğru orantılı olacağı açık.
Yine de telefonun varlığından bahseden birden fazla dedikodu var ve bu, cihazın gerçek olma ihtimalini güçlendiriyor.
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