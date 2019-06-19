Ucuz Sony Xperia 1 mi Geliyor?
Sızan bir fotoğraf, Sony Xperia 1'in "uygun fiyatlı" sürümünü gösteriyor olabilir!
Yeni piyasaya sürülen Sony Xperia 1, film izlemeye ve video çekmeye yönelik üst düzey bir telefon. Yeni sızan bir fotoğraf ise telefonun uygun fiyatlı bir modelinin gelebileceğini gösteriyor.
Sızan telefon, arka kameraların konumu dışında Xperia 1'e oldukça benziyor. Bu nedenle telefonun yeni bir cihaz değil, Xperia 1'in farklı bir modeli olduğunu düşünenler de var. Sony Xperia 1s veya 1v söylentileri bir süre önce ortaya çıkmıştı ancak Sony'den gelen bir açıklama olmadığından dedikodulara şüpheyle bakmakta yarar var.
Sony Xperia 1'in 949 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor, dolayısıyla uygun fiyatlı olduğunu söylemek zor. Bu yüzden Sony'nin ucuz bir modeli en azından düşünmesi mantıklı görünüyor. Samsung ve Apple, sırasıyla Galaxy S10e ve iPhone XR ile aynısını yapmış ve başarılı olmuştu.
Sızan fotoğrafın Xperia 1'in önceki bir prototipine ait olup olmadığını doğrulamak şu an zor olsa da, yeni bir telefonun gelip gelmeyeceğini yakında göreceğiz.
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