Ukrayna, Çernobil'e Geri Döndü!

Uzun zamandır hayalet şehir olarak kalan Çernobil için Ukrayna yönetiminin yeni planları var!

Ukrayna, Çernobil'e Geri Döndü!
Dört numaralı Çernobil reaktörü.Görsel: AFP

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