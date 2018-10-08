Ukrayna, Çernobil'e Geri Döndü!
Uzun zamandır hayalet şehir olarak kalan Çernobil için Ukrayna yönetiminin yeni planları var!
Tarihe geçen bir nükleer reaktör kazası ile Karadeniz bölgesini tümden etkileyen Çernobil, radyoaktif sızıntıların ölümcül etkisinden dolayı kaderine terk edilmiş ve "hayalet şehir" olarak uzun bir süre boş kalmıştı. Bugün bile çoğu kişinin yaklaşmayı dahi istemeyeceği bu bölgede Ukrayna tarafından enerji üretimi konusunda bir adım atıldı.
Ukrayna yönetimi görünüşe göre Çernobil'de 32 yıl önceki kazanın faili olan nükleer enerjinin verdiği kötü imajı temiz enerjinin gücüyle aşmak istiyor. Ukrayna, 24000 yıl daha insanlar tarafından yaşam alanı olarak kullanılamayacak olan Çernobil topraklarını güneş enerjisi üreten bir yer hâline getirecek.
AFP'nin raporuna göre mütevazı bir büyüklüğe sahip olan 1 Megawatt'lık enerji üretim alanı, felakete yol açan Çernobil reaktörünün sadece birkaç yüz metre uzaklığına kuruldu. 1 milyon Euro'ya mal olan güneş enerjisi santralinin fotovoltaik hücreleri 1.6 hektarlık bir alan üzerine kuruldu ve 2000 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak güçte.
The facility can power a medium-sized village, or about 2,000 households ?? https://t.co/5ooHggMADN— AFP news agency (@AFP) October 5, 2018
Yeni güneş enerjisi santrali, bugün "Çernobil Harici Bölgesi" olarak bilinen tehlikeli alanda konumlanıyor.
26 Nisan 1986'da Çernobil'in dört numaralı nükleer reaktörü kritik bir erime faciası ile birlikte atmosfere çok miktarda radyoaktif saçıntı bırakmıştı. Avrupa kıtasının dörtte üçüne yayılan radyoaktif sızıntı özellikle o zamanlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği altında bulunan Ukrayna, Rusya ve Belarus'u tamamıyla etkisi altına almıştı.
Reaktör sızıntısı sırasında 30 işçi olay yerinde hayatını kaybederken sayısız insanın hayatı da radyoaktif sızıntıdan etkilenmişti. Yüz binlerce insan 2600 kilometrekarelik bölgeden tahliye edilmişti. Bu bölge ise bugün "Çernobil Harici Bölgesi" olarak tanınıyor.
Bölge, aradan geçen 32 yıldan sonra bile kamuya açık değil ve insanlar tarafından 24000 yıllık bir süre boyunca daha yerleşim bölgesi olarak kullanılmak için tehlikeli olacak. Bu aslında Plütonyum elementinin yarılanma ömrü olarak bilinen bir süre. 2016 yılında Ukrayna yönetimi 1.6 milyar dolarlık bir yatırımla 4 numaralı Çernobil reaktörünü kuşatmış ve çevreye daha fazla radyoaktif sızıntı gitmesini engellemeye çalışmıştı.
Şimdilik küçük çapta üretim yapacak güneş enerjisi santralinin ileri zamanlarda bu yerleşime elverişsiz bölgede çok daha büyük bir alanı kaplaması bekleniyor. Yeterli yatırımın sağlanması halinde Ukrayna 2500 hektarlık alanın 100 Megawatt'lık enerji üretir hale gelmesini planlıyor. Ukrayna'nın ümidi, ucuz bir bölgede bulunan santralin eski nükleer reaktöre ait elektrik hatlarını kullanarak yakın bölgelerde enerji ihtiyacına karşılık vermesi imkanının yatırımcılar için cazip görünmesinden yana.
Durum değerlendirildiğinde doğal olarak bölgede emlak ve tarım daha uzun bir süre boyunca var olmayacağı fikri bu yüzden güneş enerjisi santrali yatırımını mantıklı kılıyor. Ancak bu aynı zamanda Ukrayna'nın uzun zamandan beri istediği bir durum olan enerji üretiminde çeşitli çözümlerin bulunması hedefi için de oldukça önemli. Ülkenin Rusya ile ilişkileri iyi bir konumda değil ve bu yüzden Ukrayna, Rusya'dan doğal gaz alamaz durumda. Bu santral, Çernobil'i ölü bir bölge olmaktan çıkarmanın yanında Ukrayna'nın enerjide dışa olan bağımlılığını da biraz olsun azaltabilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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