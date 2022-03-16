Ukrayna'daki Savaştan Kaçanlar, Çeviri Uygulamalarına Sarılıyor

Sensor Tower'ın verilerine göre, savaştan kaçan Ukraynalılar, sığındıkları ülkelere yerleşmelerine yardımcı olmak için çeviri uygulamalarına ve dil öğrenme uygulamalarına yöneliyor. Konu dil olduğunda oldukça homojen olan Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine, Avrupa kıtasında çok farklı diller konuşuluyor ve birçok farklı dilde çeviri uygulaması bu aşamada oldukça yardımcı.
Çeviri uygulamaları kullanımının bir ayda %71 artış yaşandığı rapor ediliyor. Bu alanda en önde giden uygulamalar Google Çeviri ve dil öğrenme uygulaması Duolingo.
Sensor Tower yetkililerinden Stephanie Chan, dil uygulamalarının mültecilerin nereye gitmeyi planladıklarına dair bir ipucu sağlayabildiğini söylüyor. En çok indirilenlerden olan Duolingo'nun belli dillere yönelik versiyonları daha çok indiriliyor. En çok yüklenen 10 uygulamadan ilk üçü Polonyaca öğrenmeye odaklı ve bu da şaşırtıcı değil. Diğer üçü İngilizce, bir tanesi ise Almanca öğretiyor.
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