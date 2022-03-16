Ukrayna'daki Savaştan Kaçanlar, Çeviri Uygulamalarına Sarılıyor

Savaştan kaçan Ukraynalılar, çeviri ve yeni dil öğrenme uygulamalarının büyük bir patlama yaşamasına neden oluyor.

Çeviri ve dil öğrenme uygulamaları patlama yaşıyor

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