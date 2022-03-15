Bir Kötü Haber: Daha: 13 Yıl Sonra Buzsuz Bir Arktik Okyanusu Görebiliriz

İklim krizi keskinleşiyor: Kalıcı Arktik buzları küresel ısınmayla hızla eriyor, yerlerini mevsimsel buza bırakıyor!

  • Levent Öztürk
13 Yıl Sonra Buzsuz Bir Arktik Okyanusu...

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