Bir Kötü Haber: Daha: 13 Yıl Sonra Buzsuz Bir Arktik Okyanusu Görebiliriz

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle 2035'te ilk kez Arktik Okyanusu'nun yaz aylarında tamamen buzsuz olabileceği konusunda bir uyarı yayınladı. Yeni araştırmalar, en eski parçalardan bazıları da dahil olmak üzere Arktik deniz buzunun şaşırtıcı bir oranda inceldiğini ve kaybolduğunu gösteriyor.
IceSat-2 ve CryoSat-2 uydularından yapılan gözlemleri kullanan NASA destekli araştırma, Arktik Okyanusu'nun son yirmi yılda kış deniz buzu hacminin yaklaşık üçte birini kaybettiğini gösteriyor. Ve bu kaybın çoğu, birkaç mevsim süren kalıcı, çok yıllı buzun her yaz tamamen eriyen daha ince mevsimlik buzla değiştirilmesi gerçeğine bağlı.
Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde bu hafta yayınlanan çalışma, IceSat-2'nin 2019'da faaliyete geçmesinden bu yana, çok yıllı buzun yaklaşık yarım metre kalınlık kaybettiğini buldu.
CalTech ve NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda kutup bilimcisi ve çalışmanın baş yazarı Sahra Kacimi yaptığı açıklamada "Bu düşüşü görmeyi gerçekten beklemiyorduk, sadece üç kısa yıl içinde buzun bu kadar incelmesi şok edici" dedi.
Çalışmanın bir parçası olmayan University College London kutup buzu araştırmacısı Robbie Mallett ise, "Oldukça korkutucu bir oranda kaybettiğimiz bu buz gerçekten eski" yorumunu yaptı.
Genel olarak, çok yıllı buz mirasından daha mevsimlik buza geçiş, Kuzey Kutbu'nda son yıllarda iklim değişikliğinin hissedildiği bir dizi etkinin en sonuncusu olarak karşımıza çıkıyor...
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