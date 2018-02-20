Ultimate Performance, Windows 10 Pro'ya Geliyor

"Tavizsiz işlem gücü" için geliştirilen Ultimate Performance modu, denemeye açılıyor!

  • Ali Ruhi Öztürk
Ultimate Performance, Windows 10 Pro'ya Geliyor

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