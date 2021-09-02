Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Tespit Edilen Çatlaklar Korkutuyor!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tespit edilen çatlakların sayısı artıyor. Uzmanlar, istasyonun planlanandan daha fazla kullanımının riskli olacağı konusunda uyarıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Çatlaklar Artıyor

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