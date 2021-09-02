Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Tespit Edilen Çatlaklar Korkutuyor!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun artık eskimeye başladığı iyice belli oluyor. Onlarca yıldır Dünya yörüngesinde dönen emektar istasyonda artık düzenli olarak problemler çıkıyor. Bunların arasında sızıntılar, çatlaklar, hatta oksijen sistemi ile ilgili problemler sayılabilir.
Bir Rus mühendis Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Zarya modülünde çatlar oluştuğunu rapor etmişti. Bu modül depolama için kullanılıyor. Buna ek olarak şimdi de, Rus kozmonotların yaşadığı Zvezda modülünde hala devam eden bazı benzer problemler bulunduğu açıklandı.
Zvezda modülündeki problem çok büyük değil. Eğer tamir edilmezse, günde yaklaşık yarım kilogram oksijen kaybına neden olacak bir sızıntı. Kozmonotlar sızıntıyı yamamak için iki deneme yaptı ancak her seferinde sızıntı tekrar geri döndü. Bu yüzden modüle giden geçiş odası kapatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu ekibi sızıntıların kaynağını bulup tamir etmek için canla başla çalışıyor.
Çatlakların kaynak yerlerinden olabileceği veya istasyonun titreşimlerinin çatlaklara neden olabileceği düşünülüyor. Zarya modülündeki küçük yüzeysel çatlakların sayısının zamanla artacağından endişe ediliyor. Bilim insanları Uluslararası Uzay İstasyonu'nu planlanan 2025 son kullanım tarihinde sonra da kullanmaya devam etmenin artık riskli olacağını düşünüyorlar.
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