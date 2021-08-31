1 Nisan Şakasıydı Gerçek Oldu: Artık Google Haritalar 8 bit'te de Var!

2012 yılında bir şaka ile ortaya atılan 8 bitlik Google Maps, 2021 yılında gerçek oldu.

  • Ercan Uğurlu
Google Haritalar Artık NES'te!

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