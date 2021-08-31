1 Nisan Şakasıydı Gerçek Oldu: Artık Google Haritalar 8 bit'te de Var!

2012 yılında Google, 1 Nisan şakası olarak Google Haritalar'ın 8 bitlik sürümünü "yayınlamıştı." Tamamen 1 Nisan için özel olarak hazırlanan bu mini "şaka", bugün ise gerçeğe dönüşmüş durumda. Bir YouTuber, Google Haritalar'ın 8 bitlik sürümünü kodlamış ve bunu NES'e uyarlamayı başarmış.
YouTuber, sadece Google Maps'i NES'e uyarlamakla kalmamış, bir de bunu "adeta" pazarlanabilecek şekilde başarılı bir sunumla pekiştirmiş. Tıpkı The Legend of Zelda oynar gibi NES'e yerleştirilen bir kaset görünümünde hazırlana Google Maps kasetini NES'e takıyorsunuz ve ta da! Karşınızda Google Haritaları'ın 8-bitlik "oynanabilir" sürümü.
NES kontrolleri ile 8 bitlik görünen harita üzerinde dolaşabiliyorsunuz, ancak elbette kareli hatlardan dolayı kıtaların şekillerini birbirinden belli belirsiz ayırt edebiliyorsunuz. Çok fazla ayrıntı yok, ancak nostalji severler bu olaydan büyük tat alacaklardır. Hemen yukarıdaki videoda NES'e uyarlanan 8 bitlik Google Maps sürümünü görebilirsiniz.
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