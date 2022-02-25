Ünlü Aktör ve Yönetmen Sean Penn, İşgali Belgelemek İçin Ukrayna'ya Gitti!

Oscar ödüllü aktör ve yönetmen Sean Penn, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini belgelemek ve olayları belgesel haline getirmek için Ukrayna'ya gitti. Penn'in ülkeye gelişi, başta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy olmak üzere, pek çok kişi tarafından memnuniyetle karşılandı!