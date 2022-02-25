Rusya, ABD ve Avrupa'nın Yaptırımlarına Karşı Kripto Paralara mı Güveniyor?

Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle ABD ve Avrupa'nın sıkı ekonomik yaptırımları ile karşı karşıya kalan Rusya, bu yaptırımları kripto paralar sayesinde aşabilir mi? Putin için çözüm, Bitcoin'de mi yatıyor?

Rusya'yı yaptırımlardan Bitcoin mi kurtaracak?

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Rusya, ABD ve Avrupa'nın Yaptırımlarına Karşı Kripto Paralara mı Güveniyor?

 

 