Ünlü Analistten, Galaxy S20 Serisi İçin Şaşırtıcı Tahmin!

Ünlü TF International SEcurities analisti Ming-Chi Kuo, Galaxy S20'nin Galaxy S10'dan daha az satacağını düşünüyor. Analist, Galaxy S20 serisi ile gelen kamera iyileştirmelerinin var olan kullanıcıların telefonlarını güncellemeleri için yeterli olmayacağını söylüyor.
Galaxy S20, kamera performansı için öncüsüne göre önemli iyileştirmeler getiriyor. Daha büyük ve daha iyi sensörlerin yanı sıra cihaz 8K video kaydı yapabiliyor ve 100X Space Zum özelliğine sahip. Galaxy S20 serisi, geliştirilmiş kameraların yanı sıra Galaxy S10'a göre büyük ekranlar, daha büyük batarya ve 5G bağlantı seçeneklerini de sunuyor.
Analist, Samsung'un 2020 yılında yaklaşık 32 milyon Galaxy S20 ünitesi satacağını tahmin ediyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 2019 yılında 36-38 milyon Galaxy S10 satmış olan teknoloji devi için büyük bir geri adım olacaktır.
Öte yandan Kuo, Galaxy S10 satışlarının önümüzdeki dönemde artacağını ve S20 satışlarında yaşanacak hayal kırıklığını karşılayacağını söylüyor. Samsung Galaxy S20 serisini duyurduğunda, bu yıl satışların artmasına yardımcı olacak bir şekilde Galaxy S10 serisi için de ciddi fiyat düşüşü duyurmuştu.
Kuo, özellikle Samsung ve Apple ürünleri söz konusu olduğunda akıllı telefon dünyasında öne çıkan analistlerden biri. Galaxy S20 serisini çevreleyen heyecan şu anda oldukça güçlü olsa da, bu heyecan daha yüksek fiyatlar sebebiyle Samsung için daha fazla satışa dönüşmeyebilir.
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