Uzaya Gideceğini Açıklayan Jeff Bezos İçin "Dünya'ya Dönmesin" Kampanyası

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un kardeşi ile birlikte uzaya gideceğini duyurmasının ardından, Change.org'da Dünya'ya geri dönmemesi için imza kampanya başlatıldı. İmza sayısı ise 100 bini geçti!