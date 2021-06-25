Uzaya Gideceğini Açıklayan Jeff Bezos İçin "Dünya'ya Dönmesin" Kampanyası

Dünya'nın en zengin insanlarından Jeff Bezos, bilindiği üzere 20 Temmuz tarihinde uzaya çıkacak. Amazon'un kurucusu olan Bezos, kısa bir süre önce kendi kuruluşu olan Blue Origin'in gerçekleştireceği ilk insanlı uçuşunda 20 Temmuz'da Dünya'dan ayrılacak. Bunun üzerine Change.org'da başlatılan kampanya ise oldukça ilginç. Bezos karşıtı insanlar, Bezos'un Dünya'ya dönmesini istemiyor.
Burada görebileceğiniz başlatılan imza kampanyasına ise ilgi fazlasıyla büyük. Biz bu haberi yazarken tam 116 bin 663 kişi kampanyayı imzalarken, hedef ise 150 bin imza. Kampanyayı başlatan Ric G isimli kişinin mesajı ise en az kampanya kadar ilginç: "Milyarderler Dünya'da ya da uzayda olmamalı, ama isterlerse uzayda kalabilirler."
Jeff Bezos'un uzaya yapacağı yolculuğa daha yaklaşık 1 ay kadar süre var. Kampanyanın gördüğü ilgiye bakarsak, o zamana kadar 150 bin barajı aşılacak. Peki, bu olduğunda Bezos gerçekten de Dünya'ya geri dönmeyecek mi? Elbette kampanyanın mantıklı bir zemine oturmadığı aşikar. Ancak yine de Bezos'un uzay yolculuğundan dönmemesini bu denli çok insanın istemesi oldukça şaşırtıcı. Bakalım Bezos, bu konu hakkında gelecek günlerde bir açıklamada bulunacak mı?..
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