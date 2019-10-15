Ünlü İsim, Deepfake ile 20 Farklı Ünlüye Dönüştü
ABD'li ünlü komedyen, yapay zeka ile Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger gibi ünlülerin yüzlerini böyle taklit etti!
Oyuncu ve izlenimci Jim Meskimen, YouTube üzerinde yayınladığı bir videoda deepfake yazılımları sayesinde 20 farklı ünlüye nasıl dönüştüğünü gösterdi.
İnsanlara söylemediği ve yapmadığı şeyleri yaptıran videolar, internette "deepfake" adıyla biliniyor. Yapay zeka yardımıyla oluşturulan bu videoların, Photoshop ile oluşturulan fotoğraflara karşılık geldiği söylenebilir. Bununla birlikte Deepfake yazılımları her geçen gün daha erişilebilir hale geliyor ve ürettikleri videoların sahte olduğunu anlamak zorlaşıyor.
Meskimen, videoda şiiri "Pity the Poor Impressionist"i 20 ünlünün yüzüyle okuyor. Ses sanatçılığı ise oyuncunun kendisine ait. SHAM00K yardımıyla oluşturulan sahte yüzler, şöyle sıralanıyor:
John Malkovich, Colin Firth, Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Nick Offerman, George Clooney, Christopher Walken, Anthony Hopkins, Dr. Phil, Nicholas Cage, Arnold Schwarzenegger, Morgan Freeman, Bryan Cranston, Christoph Waltz, Joe Pesci, Jack Nicholson, George W. Bush, Ian McKellen, Ron Howard ve Robin Williams.
Giderek daha karmaşık hale gelen Deepfake'ler, ABD Kongresi tarafından inceleme altındalar. Twitter ve Facebook gibi sosyal medya firmaları da platformları üzerindeki deepfake videolarını hızla bulup kaldırmaları için baskı altındalar.
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