Ünlü İsim, Facebook Hesabını Sildiğini Duyurdu!

Mlyonlarca hayranı bulunan bir ünlü isim daha, yanlış bilgilendirme ve mahremiyet endişeleri nedeniyle Facebook hesabını sildiğini duyurdu!

  • Levent Öztürk
Stephen King, Facebook'tan ayrıldı...

Korku yazarı Stephen King, sosyal ağ üzerindeki yanlış bilgiler ve mahremiyet riskleri konusunda endişelerini belirttikten sonra Facebook'u bırakma kararını açıkladı. Efsaneleşmiş olan yazar, özellikle Facebook'un politik reklamlarda yalana izin veren uygulamalarının altını çizdi.

Yazar, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada "Facebook'tan ayrılıyorum. Politika reklamcılığında izin verilen yalan bilgi selinden memnun değilim ve Facebook'un kullanıcılarının mahremiyetini koruma yeteneğine de güvenmiyorum. Beni (ve Molly'yi, ya da The Thing of Evil'ı) isterseniz Twitter üzerinde takip edebilirsiniz" dedi.

King'in 5,6 milyon takipçisi olan Facebook hesabı, artık silinmiş durumda.

Facebook, politik reklam içeriği ile ilgili sözleşmeleri hakkında duruşunu bozmama konusunda ısrarcı olmaya devam ederken, Dünya'nın en büyük sosyal ağı, 2020 ABD seçimlerinin öncesinde ciddi yanlış bilgi akınlarıyla karşı karşıya.

CEO Mark Zuckerberg ve diğer Facebook yöneticileri, kararlarını savunarak halkın politikacıların söyledikleri şeyler hakkında kendi kararlarını verme hakkına sahip olduğunu söylüyor. Zuckerberg, Ekim ayında Georgetown Üniversitesi'nde yaptığı yaklaşık 40 dakikalık konuşma sırasında "İnsanların, sadece teknoloji firmalarının %100 doğru olduğuna karar verdiği şeyleri yazabildikleri bir dünyada yaşamak istediklerini düşünmüyorum" cümlesini kurmuştu.

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