Ünlü Kamera Markası Olympus, Artık Olympus Değil!

Ünlü fotoğraf makinesi markası olan Olympus, isim değişikliğine gittiğini açıkladı. Markanın ana şirketi OM Digital (Olmypus - Maitani), Olympus yerine kullanılacak yeni marka için OM System adını seçmiş. Değişiklik sadece isimle de olmayacak.
OM System, kamera ve lenslere ek olarak ses ürünleri, dürbün ve diğer çevre hizmetleri de satmayı planlıyor. Şu anda Micro Four Thirds tabanlı değiştirilebilir lensli bir kamera da geliştiren OM System, yaptığı basın açıklamasına göre, "hesaplamalı fotoğraf teknolojisini kullanarak görüntü kalitesinin ve fotoğrafik ifadenin iyileştirilmesini hızlandıracağız," diyor ve bu standardı kullanarak daha kompakt ve hafif makineler yapmayı planlıyor.
OM System Marka hikayesi ile ilgili çekilmiş kısa videoyu hemen aşağıda izleyebilirsiniz.
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