Land Rover, Tarihinin İlk Tamamen Elektrikli Range Rover'ı İçin Tarih Verdi

Land Rover, lüks SUV'si Range Rover'ın 2024'te tamamen elektrikli bir modelinin sunulacağını duyurdu. Duyuru, geniş bir teknoloji yelpazesine ve çok daha iyileştirilmiş bir elektrik aralığına sahip geliştirilmiş bir plug-in hibrid'e sahip olan yeni Range Rover'ın tanıtımıyla birlikte yapıldı.
Tamamen elektrikli Range Rover, içten yanmalı motoru olmayan ilk Land Rover olacak ve önümüzdeki yıllarda üretilecek altı yeni tamamen elektrikli aracın ilki olacak. Land Rover, ilk tamamen elektrikli Range Rover hakkında başka bir şey açıklamadı, ancak yeni duyurulan 2022 modeline getirdiği yeni teknolojileri ortaya çıkardı.
Amazon'un sesli asistanı Alexa, haber ve hava durumunu kontrol etmenize, navigasyon ve ses gibi araç fonksiyonlarını ayarlamanıza ve sesinizle evinizi (ışıklar ve garaj kapısı gibi) kontrol etmenize olanak tanıyan bilgi-eğlence sistemine tamamen entegre edilmiş durumda. Buna ek olarak kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerine sahip olacak ve akıllı telefonunuzu araca bağlamak için kablo arama ihtiyacını ortadan kaldıracak. Araçta akıllı telefon için kablosuz şarj istasyonu bulunuyor.
Buna ek olarak araca iki devasa ekran eklenmiş. Merkezde 13,1 inçlik kavisli bilgi ve yönetim ekranı bulunuyor. Sürücünün ekranı ise 13,7 inç boyutunda. Buna ek olarak, istenirse arka koltuk kafalıklarına 11,4 inçlik ekranlar da takılabiliyor.
Range Rover birkaç yıldır plug-in hybrid (PHEV) olarak mevcut ve 40 kilometre kadar tamamen elektrikli bir menzil sunuyordu, ancak yeni Range Rover bu rakamı önemli ölçüde artıracak gibi görünüyor. Land Rover, yeni PHEV Range Rover modellerinin 38.2 kW pille geleceğini ve tamamen elektrikli menzilinin 100 kilometre olacağını açıkladı.
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