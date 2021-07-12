Ünlü Saat Üreticisinden, Super Mario'ya Özel Büyüleyici Bir Saat!

Ünlü saat üreticisi Tag Haurer, "Super Mario" isimli bir saat ürettiğini duyurdu. Bu duyuru, Nintendo Watch bekleyenleri doğal olarak fazlasıyla heyecanlandırdı.