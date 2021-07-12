Ünlü Saat Üreticisinden, Super Mario'ya Özel Büyüleyici Bir Saat!

Dünyaca ünlü saat markası Tag Hauer, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayınladı. Bu duyuruda Tag Hauer imzalı, kırmızı ve altında da M harfi bulunan bir çantayı paylaşan ünlü şirket, açıklamaya da "Tag Hauer + Super Mario - Coming Super Soon" yazarak bir de geri sayım başlattı. Şuan geri sayımın bitmesine sadece 3 gün kalmış durumda.
Kutudan ne çıkacağı bilinmiyor, ancak tahmin etmesi de pek zor olmasa gerek. Muhtemelen şirket Super Mario temalı bir saat tanıtacak. Tanıtım tarihi 15 Temmuz olurken, saatin fiyatının ne olacağı da bilinmiyor. Ancak şirketin 4 haneli fiyat etiketlerinde lüks saatler çıkardığı göz önüne alındığında pek de ucuz olmayacağını tahmin edebilirsiniz. Şirketin geçen mart ayında piyasaya sürdüğü Tag Hauer Connected, 2 bin 300 dolar fiyat ile satışa çıkmıştı.
Bir ilginç olan taraf da bu. Nintendo'nun oyuncu ürünlerini piyasaya sürmesi için bu kadar pahalı bir markayı iş ortaklığı için seçmesi biraz tuhaf. Ancak elbette kutudan ne çıkacağını henüz bilmiyoruz. Birkaç gün sonra bu sır da ortadan kalkacak.
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