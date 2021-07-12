Formula 1 Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? Tarih Açıklandı!

Geçtiğimiz sene Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye'ye getirilen ve yılın en başarılı yarışı seçilen Turkish Grand Prix 2020 etkinliğinin ardından, Formula 1TM organizasyonu bu sene tekrar Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. 1-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM 'in biletleri 12 Temmuz'da satışa sunuluyor. Biletlere 12 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Biletix üzerinden ulaşılabilecek.
"Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz"
Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1TM'i ülkemize tekrar geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1TM'i ülkemize geri getirme görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1TM heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz. Bilet satışlarıyla ilgili ayrıntıları Pazar günü açıklayacağız."
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