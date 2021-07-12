Formula 1 Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak? Tarih Açıklandı!

Büyük heyecanla beklenen Formula 1 2021'in biletleri satışa çıkıyor. Intercity İstanbul Park'ın geçtiğimiz senenin ardından bu sene tekrar Türkiye'ye getirdiği Formula 1 biletleri farklı kategorilerde, geniş bir fiyat aralığında satışa sunulacak.

Formula 1 Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

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