Ünlü Şarkıcı Leonard Cohen'in Adı, Artık Bu Örümcekte Yaşayacak

Yeni keşfedilen özel bir örümcek türüne, ünlü müzisyen Leonard Cohen'in adı verildi. Bu isim verme olayının ardında ise, son derece basit bir neden yatıyor.

17 Ocak 2021 15:30

Levent Öztürk