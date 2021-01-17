Ünlü Şarkıcı Leonard Cohen'in Adı, Artık Bu Örümcekte Yaşayacak

Doğal bilimlerdeki en büyük onurlardan biri, adınızın yeni bir türe verilmesidir. Sekiz bacaklı bir canlının keşfedilmesi sırasında yaşanan olaylar, bu canlıyı yakalayan kişilerin isim için dünyaca ünlü müzisyen Leonard Cohen'i seçmelerine sebep oldu. Medical Entomology dergisindeki yeni araştırmada anlatılan Loxosceles coheni, vücutta büyük sorunlar yaratan ve kalıcı yara izine sebep olan ısırığı sebebiyle tıbbi önemi olan bir örümcek türü olarak tanımlanıyor.
Yeni örümcek, şu anda Dünya genelinde bilinen 140 türü olan Loxosceles örümcek ailesinin bir üyesi. Bu ailenin yaygın üyelerinden bazıları kahverengi yalnız örümcek veya keman örümceği olarak biliniyor. Bu aile, bazen ölümcül olabilen ısırıkları ile tıbbi olarak önemli örümcekler grubuna katılmış bulunuyorlar.
Kahverengi yalnız örümceklerin tehlikeli zehrinin arkasındaki bileşen fosfolipas D. olarak biliniyor ve kan damarlarında bulunan endotel hücrelerini yok ediyor. Loxoscelizm olarak da bilinen bir Loxosceles ısırığını takip eden semptomların arasında nekrotik deri lezyonları bulunuyor.
Orta Doğu ve Orta Asya, uzun bir süre boyunca bu canlılardan büyük oranda arınmış durumdaydı ve sadece Loxosceles rufescens bu bölgelerde bulunmaktaydı. Ancak 2017 yılında Loxosceles persica'nın İran'ın Zagros Dağları'ndaki mağaralarda bulunması ile beraber türünün Orta Doğu'ya özgü ilk örneği oldu. Bu tıbbi önem taşıyan örümcekler hakkında çok az şeyin bilinmesi sebebiyle de araştırmacılar, Orta Doğu ve Orta Asya'daki Lexosceles ailesi üyelerinin türleri hakkında daha fazla inceleme yapmaya karar verdi. Bu sınıflandırma araştırmaları sırasında da biri Loxosceles coheni olmak üzere iki yeni tür bulundu.
Çalışma araştırmacısı Alireza Zamani'nin söylediğine göre isim için Leonard Cohen'in seçilmesinin arkasındaki en büyük sebep, bu proje üzerinde çalışırken laboratuvarda Cohen'in şarkılarını dinliyor olmasıydı.
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