Yeni S Pen Pro'nun, Bildiğimiz "Standart S Pen'den Ne Ne Farkı Var?

Samsung'un, Galaxy S21 Ultra ile birlikte tanıttığı yeni kalemi S Pen Pro'nun, bugüne dek kullandığımız "standart" S Pen'den ne farkı var? Yeni S Pen Pro hakkında tüm bildiklerimiz içeride...

15 Ocak 2021 16:53

Levent Öztürk