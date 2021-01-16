WhatsApp Geri Adım Attı: WhatsApp'ın "Geri Adım Mesajı" Ne Anlama Geliyor?

WhatsApp, son 1 haftanın muhtemelen en çok konuşulan konularından biri. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın sahibi Facebook, uygulamanın kullanım ve gizlilik sözleşmesinde değişiklik yapacağını açıklamış, kullanıcı verilerin bundan sonra Facebook'la paylaşılacağını duyurmuştu. Dahası, 8 Şubat'a kadar yeni ilkeleri kabul etmeyenlerin WhatsApp kullanmaya devam edemeyeceği söylenmişti.
Bu gelişmenin ardından çok sayıda WhatsApp kullanıcısı, uygulamayı terk ederek alternatif uygulamalara geçiş yapmaya başladı. Tepkinin büyüklüğünü, muhtemelen Facebook bile beklemiyordu.
WhatsApp İçin Geri Adım
Aradan geçen kısa zaman, görünüşe bakılırsa Facebook'a geri adım attırtmış durumda. Bugün WhatsApp blog'unda yayınlanan ve sosyal medyada da paylaşılan bir yazıda, şirketin konuyu tatlıya bağlama isteği dikkat çekiyor.
Yazıda özetle şunlar söyleniyor: "Çok fazla insanın tepki verdiğini duyabiliyoruz. Çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor ve biz, herkesin prensiplerimizi doğru anlamasını istiyoruz. WhatsApp basit bir fikir üzerine kuruldu: Arkadaşlarınız ya da aileniz ile paylaştığınız her şey, sizin aranızda kalacak. Uçtan uca şifreleme nedeniyle, mesajlarınızı ne WhatsApp, ne de Facebook çalışanları görebilir. Ayrıca ne konumunuzu, ne de rehberinizi görebiliriz.
Yapılacağını söylediğimiz güncellemede bunların hiç biri değişmiyor. Bunun yerine, topladığımız veriler hakkında kullanıcılara yeni seçenekler sunuyor. Yani güncelleme, bizim veri toplama imkanlarımızı arttırmıyor.
8 Şubat tarihinde kimsenin hesabı kapatılmayacak ya da askıya alınmayacak. Süreyi, 15 Mayıs'a kadar uzatıyoruz. Bu arada, dolaşan yanlış bilgileri düzeltmek için ve her şeyin net anlaşılması için çalışacağız."
Thank you to everyone who's reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we'll be moving back our business plans until after May - https://t.co/H3DeSS0QfO— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021
WhatsApp'ın Mesajı Ne Anlama Geliyor?
Bu mesajda açık olan, Facebook'un WhatsApp hakkında geri adım atmaya hazır olduğu. Zira tarihin 1 aydan daha fazla uzatılmış olması bunu gösteriyor. Ayrıca mesajda, yanlış bilgilerin ortadan kaldırılmasından da bahsediliyor.
Kısacası 15 Mayıs'a kadar, WhatsApp'ın yeni sözleşmesinde bazı değişiklikler yapmasını bekleyebiliriz. Bunu yaparken de, "yanlış anlaşılmaya neden olan" kısımların ön planda tutulacağı kesin.
WhatsApp, Telegram ve diğerleri... Hangisi, kaç kullanıcıya sahip?
Telegram Nedir, Kimin? Ücretli mi? Kurucusu Kim? WhatsApp'tan Ne Farkı Var?
Signal Nedir? Signal Kimin, Kurucusu Kim, Ücretli mi? İşte Merak Edilenler
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın