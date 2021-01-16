WhatsApp Geri Adım Attı: WhatsApp'ın "Geri Adım Mesajı" Ne Anlama Geliyor?

WhatsApp'ın büyük tepki çeken gizlilik sözleşmesi güncellemesi, bir çok kullanıcının alternatifler platformlara geçmesine yol açtı. Ve şimdi WhatsApp, yayınladığı blog yazısı ile "geri adım atabileceğinin" ilk sinyallerini verdi.