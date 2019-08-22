Ünlüler, Ölmüş Instagram Yalanına Yine Kandı!

Yıllar önce kullanıcıların kafasını karıştıran Instagram yalanı, sanki hiç olmamış gibi pek çok kişiyi tekrar kandırdı!

Ünlüler, Ölmüş Instagram Yalanına Yine Kandı!

2012'de dolaşan bir Instagram yalanı, adeta hortladı ve bazı ünlüleri ikna etmeyi başardı. Sosyal ağda dolaşan bir iddiaya göre Instagram, şimdiye dek paylaştığınız her şeyi, herkese açık hale getirecek.

Yalan iddiaya kanan ünlüler arasında Rob Lowe, Waka Flocka Flame, Julianne Moore ve Julia Roberts bulunuyor. Instagram'ın başı Adam Mosseri ve Facebook'tan bir yetkili, dolaşan gönderinin doğru söylemediğini açıkladılar. Ancak buna rağmen ABD enerji sekreteri Rick Perry, şakayı hesabında paylaştı. Perry'nin ABD'de nükleer enerjiden sorumlu olduğunu hatırlatalım.

NBC News'a göre bu yalan bilginin kökleri, 2007'ye kadar gidiyor olabilir. Son zamanlarda benzer yalan haberler ortaya çıksa da, bu yalanın tekrar canlanması, sahip olduğu geçmiş nedeniyle ilginç.

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