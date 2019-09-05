USB 4.0 Son Şeklini Aldı, Çıkışa Hazır

USB 4.0'lı cihazların piyasaya çıkabilmesini sağlayacak süreç, tamamlandı!

USB 4.0 Son Şeklini Aldı, Çıkışa Hazır

USB standartlarını geliştirmekten sorumlu USB Implementers Forum (USB-IF), USB 4.0 standardının tamamlandığını duyurdu. İlk olarak bu sene mart ayında duyurulan standardın son tanımlamaları, geliştiriciler için indirmeye sunuldu.

USB 4.0'ın öne çıkan özelliği, Thunderbolt 3 teknolojisini temel alması. Thunderbolt 3 sayesinde USB'nin veri aktarım hızı 40Gbps seviyesine ulaşacak. Böylece şu an USB 3.2'nin sunduğu hızın iki katına ulaşılmış olacak. Yeni sürüm, "birden fazla veri ve görüntü protokolü" kullanacak ve bu sayede en yüksek bant genişliğini sağlayacak. Standart, USB Type-C ile harici ekranlara bağlanan cihazlar için yeni veri akışı ayırma yetenekleri de sunuyor.

Yeni standart, geliştirmelere rağmen USB 3.2, USB 3.0 ve Thunderbolt 3 ile geriye dönük uyumluluk sunacak. Tanımlamalar son halini aldığından, USB 4.0 destekli cihazların ortaya çıkması çok fazla zaman almayacaktır.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Açık havada fiber internet hızını test ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Microsoft, Güncellemedeki Sorunu Kabul Etti
Fiber internet hızını test etmeye devam ediyoruz!
IFA 2019'a Intel Damgası
Acer'ın Yeni Canavarları Resmi Olarak Tanıtıldı!
Seven Knights'ın Yeni Kahramanı Orca ile Tanışın

İlginizi çekebilir

 

 