USB 4.0 Son Şeklini Aldı, Çıkışa Hazır
USB 4.0'lı cihazların piyasaya çıkabilmesini sağlayacak süreç, tamamlandı!
USB standartlarını geliştirmekten sorumlu USB Implementers Forum (USB-IF), USB 4.0 standardının tamamlandığını duyurdu. İlk olarak bu sene mart ayında duyurulan standardın son tanımlamaları, geliştiriciler için indirmeye sunuldu.
USB 4.0'ın öne çıkan özelliği, Thunderbolt 3 teknolojisini temel alması. Thunderbolt 3 sayesinde USB'nin veri aktarım hızı 40Gbps seviyesine ulaşacak. Böylece şu an USB 3.2'nin sunduğu hızın iki katına ulaşılmış olacak. Yeni sürüm, "birden fazla veri ve görüntü protokolü" kullanacak ve bu sayede en yüksek bant genişliğini sağlayacak. Standart, USB Type-C ile harici ekranlara bağlanan cihazlar için yeni veri akışı ayırma yetenekleri de sunuyor.
Yeni standart, geliştirmelere rağmen USB 3.2, USB 3.0 ve Thunderbolt 3 ile geriye dönük uyumluluk sunacak. Tanımlamalar son halini aldığından, USB 4.0 destekli cihazların ortaya çıkması çok fazla zaman almayacaktır.
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