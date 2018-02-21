USB Bellek Formatlama Rehberi!

USB belleği veya bir sabit diski formatlarken hangi dosya sistemini seçmeli, nelere dikkat etmeli? Cevaplar burada!

USB bellek formatlama rehberi!

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