USB-C Girişli Bir iPhone Nasıl Görünürdü? Sorunun Cevabı Bu Videoda!

Eğer bir iPhone, USB-C bağlantısı ile gelseydi, nasıl olurdu? Gerçek hayatta bunun nasıl çalışacağını gösteren oldukça ilginç bir çalışma, bu soruya net bir cevap veriyor?

USB-C girişli iPhone işte böyle çalışıyor!

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