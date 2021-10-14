USB-C Girişli Bir iPhone Nasıl Görünürdü? Sorunun Cevabı Bu Videoda!

Markası Apple olmayan hemen hemen her akıllı telefon ve diğer taşınabilir aygıtların çoğu USB-C üzerinden şarj olurken, Apple kendi üretimi Lightning bağlantısına inatla takılıp kaldı. Ancak böyle olması gerekmiyor. Yetenekli bir robotik öğrencisi, bir iPhone'da USB-C bağlantısı olsaydı, neler olabileceğini göstermek için özel bir çalışma yaptı ve videosunu da çekip yayınlandı.
Ken Pillonel bir süredir bir iPhone'u USB-C üzerinden hem şarj edecek hem de veri aktaracak şekilde modifiye etmeye çalışıyordu. Sonunda projesini tamamladı ve çalışır hale getirdi. Elde ettiği sonucu, aşağıdaki YouTube videosundan izleyebilirsiniz.
Videodaki iPhone bildiğimiz iPhone, tek farkı altındaki bağlantı noktasının Lightning değil USB-C olması. Şarj kablosu takıldığı anda da şarj olmaya başlıyor.
Elbette, bu tür bir modifikasyonu evde kendi başınıza yapmanız mümkün değil. Oldukça zorlu ve hassas, teknik bilgi isteyen bir işlem olduğu çok açık ve videodan da zaten anlaşılıyor. Ancak en azından bunun mümkün olduğunu, ve ileride Apple inadından vaz geçip artık mobil cihazlar için bir bağlantı standardı olan USB-C'ye geçerse ne olacağını biliyoruz...
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