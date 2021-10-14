USB-C Girişli Bir iPhone Nasıl Görünürdü? Sorunun Cevabı Bu Videoda!

Eğer bir iPhone, USB-C bağlantısı ile gelseydi, nasıl olurdu? Gerçek hayatta bunun nasıl çalışacağını gösteren oldukça ilginç bir çalışma, bu soruya net bir cevap veriyor?