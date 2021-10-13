10 Milyon iPhone, Çip Krizinin Kurbanı Olabilir!

Apple, iPhone 13'ü tanıttı tanıtmasına ancak üretimde zorluklar yaşayacak gibi görünüyor. Halen sürmekte olan küresel çip sıkıntısı, çip tedariğinde şirketin elini zorlarken, bu, Apple'ın 10 milyon daha az iPhone 13 üretebileceği anlamı taşıyor.
COVID salgınının başlattığı küresel çip krizinden bugüne dek pek çok sektör ve teknoloji devinin etkilendiğini gördük. Özellikle ekran kartı pazarında ve otomobil sektöründe etkili olan kriz, akıllı telefon üreticilerin elini de zayıflatmıştı. Apple da bunların başında geliyor.
Bloomberg'in haberine göre Apple; iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in tedarikçisi olan Broadcom ve Texas Instruments'ten bileşenleri sağlamakta zorlanıyor. 2021'in ilk çeyreğinde 90 milyon iPhone 13'ü pazara sürmeyi hedefleyen Apple'ın bu dönem 10 milyon daha az üretimde bulunması bekleniyor. Bunun da şirketi finansal boyutta negatif etkileyeceği düşünülüyor ve bunun da satışları 7.2 milyar dolar düşürebileceği tahmin ediliyor.
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