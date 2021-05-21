USB-C Nedir; USB 4.0 Nedir? Aralarında Ne Fark Var?

USB, Evrensel Seri Veri Yolu anlamına geliyor ve bir bilgisayarın çevre birimleri ile diğer cihazlarla iletişim kurmasını sağlayan tak ve çalıştır türü bir arabirimi ifade ediyor. En büyük avantajı ise, hızlı ve basit kullanımlı olması.
USB bağlantısı ilk olarak 1996 yılında resmi olarak karşımıza çıktı ve o zamandan beri bize büyük kolaylıklar sundu. Ancak işler zamanla biraz karıştı. Artık karşımızda birden fazla USB bağlantı standardı duruyor. Ve şimdi de yeni bir USB standardı, yani USB 4.0 geliyor.
Tam da bu noktada, hep yanlış anlaşılan bir konu karşımıza çıkıyor. USB Type C (USB-C) tam olarak nedir; USB 4.0 tam olarak nedir? Farklı USB standartlarını anlattığı sanılan bu iki kavram, aslında birbirlerinden çok farklı şeyler ifade ediyorlar.
USB-C Nedir?
USB-C, aslında bir USB standardı değil, bir bağlantı tipidir. USB 3.1 ile birlikte tanıtılmıştır. USB-C konektörleri, çeşitli nedenlerle diğer USB konektörlerinden çok farklıdır. Temel fark, USB-C konektörlerinin herhangi bir yönde takılabilmesidir; Apple'ın Ligtning girişi gibi...
Ek olarak, USB-C daha fazla bağlantı kullandığından, USB-C konektörleri önceki benzerlerinden daha fazla güç sağlayabilir.
USB 4.0 nedir?
USB 4.0, "yeni nesil USB" olarak tanımlanabilir ve yeni USB standardına verilen isimdir. 2019'da duyurulan USB 4.0, önemli ölçüde daha hızlı aktarım hızları, daha iyi bağlantı noktası kullanımı vaat ediyor.
USB 4.0, yine USB-C konektörlerini kullanıyor; yani fiziksel bir değişiklik söz konusu değil. Ayrıca USB 4.0, USB 3.0 ve USB 2.0 dahil olmak üzere hemen hemen tüm önceki standart girişlerle geriye dönük uyumluluk gösteriyor. Tabii ki USB 4.0'ın üstünlükleri için, USB 4.0 uyumlu bir USB-C kablosu gerekiyor. Aksi halde, kablonun izin verdiği kadar performans alınabiliyor.
USB 4.0 bağlantısına sahip ilk bilgisayarlar 2020'nin sonuna doğru geldi. 2021 ve sonrasında bununla donatılmış daha fazla dizüstü ve masaüstü bilgisayarın ortaya çıkması bekleniyor.
Artık USB 4.0 ve USB-C'nin ne olduğunu, tamamen farklı şeylerden bahsettiklerini bildiğimize göre biraz daha detaya girebiliriz...
USB 4.0 ve USB-C Arasında Ne Fark Var?
USB 4.0 ile USB-C arasındaki ana ve en belirgin fark, yukarıda da söylediğimiz gibi USB-C'nin aslında bir tür USB kablosu olmasıdır. Başka bir deyişle USB-C terimi konektörlerin ve bağlantı noktalarının fiziksel tasarımını ifade ederken, USB 4.0, USB kablosunun işlevselliği ve hızı ile ilgilidir. Basitçe söylemek gerekirse, USB 4.0, bir USB-C kablosuna yerleştirilen USB'nin en son sürümüdür.
Diğer bir fark, fiziksel USB-C konektörünün kendisinin geriye dönük uyumlu olmaması, ancak temeldeki USB standardının olmasıdır. Eski USB aygıtlarını modern, küçük bir USB-C bağlantı noktasına takamazsınız.
USB-C konektörü de daha eski, daha büyük bir USB bağlantı noktasına bağlanamaz. Öte yandan USB 4.0, daha az sınırlamaya sahiptir ve eski sürümlerle geriye dönük uyumluluğu tam olarak destekler.
USB 4.0, 20 Gbps ve 40 Gbps veri aktarım hızlarını mümkün kılar.
USB 4.0, USB Bağlantılarının Geleceği
USB-C kablosunun evrensel yapısı ve USB 4.0'ın verimliliği bir araya geldiğinde, USB cihazları için gelecek kesinlikle parlak görünüyor. USB 4.0'ın "geleneksel USB bağlantı noktalarının ölümü" olacağı tahmin ediliyor.
USB 4.0 özellikli dizüstü bilgisayarlar şimdiden piyasaya sürülmeye başladığından, eski sürümlerin ve USB türlerinin kullanımında sürekli bir düşüş olacak, USB 4.0 ve USB-C en üstte belirgin bir konum oluşturacak.
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