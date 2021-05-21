USB-C Nedir; USB 4.0 Nedir? Aralarında Ne Fark Var?

USB 4.0'ın yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlaması ile birlikte, yeni bir kafa karışıklığı daha doğdu: USB-C ve USB 4.0 nedir? USB-C neyi temsil ediyor? USB-C ve USB 4.0 aynı şeyler mi; farkları ne? Hepsini açıkladık...