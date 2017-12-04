USB Neden İlk Günden Çift Yönlü Üretilmedi?
USB-C ile ters takma sorunu sona erse de, eski USB'yi bırakmak yıllar alacak. Peki ama USB teknolojisi neden ilk günden beri "çift yönlü" değil?
USB kablosunu ilk denemede ters takmaya çalışan ilk siz değilsiniz. Dünya çapındaki birçok kullanıcı, USB kablosunu takmaya çalışırken ilk denemesinde hata yapıyor. Peki USB kablosu neden ilk günden beri "çift yönlü" değil?
DesignNews'ta USB hakkında uzun bir röportajı yayınlanan Intel'den Ajay Bhatt, ters takma sorununun kaynağını da anlattı. USB teknolojisini geliştiren takımın üyelerinden biri olan Bhatt, geliştirme işine başlamadan önce ters takılması mümkün olmayan, çift yönlü bir kablonun daha iyi olacağını bildiklerini söylüyor. Ancak Bhatt'a göre bunu yapmak devre ve kablolama miktarını artıracak, bunun sonucunda maliyeti katlayacaktı.
"Henüz ispatlanmamış bir teknoloji için çok fazla maliyetiniz varsa, bu teknoloji yaygınlaşmayabilir. Başlarken maliyet bilincine sahip olmalısınız," diyen Bhatt, USB kablosunun seri ve paralel portlardan çok daha iyi olduğunu hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor:
"Bugün USB'ye baktığımızda görüyoruz ki, onu döndürülebilir yapsaydık her şey çok daha kolay olacaktı. Veri oranına odaklanıp FireWire gibi bir başlangıç yapabilirdik. Onlar 100MB'tayken biz 12MB'taydık."
Sanırız bu yazıyı okuduktan sonra USB'yi ters takmaya çalışırsanız, bu davranışınız için "maliyet bilincinizi" suçlayabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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