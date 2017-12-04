USB Neden İlk Günden Çift Yönlü Üretilmedi?

USB-C ile ters takma sorunu sona erse de, eski USB'yi bırakmak yıllar alacak. Peki ama USB teknolojisi neden ilk günden beri "çift yönlü" değil?

USB Neden İlk Günden Çift Yönlü Üretilmedi?

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USB Neden İlk Günden Çift Yönlü Üretilmedi?

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