Üst-Uç MediaTek Çipler Pes Etti

Nispeten uygun fiyatlı olan pek çok orta-üst seviye akıllı telefon için işlemci üreten MediaTek, en azından bir süre için pes etti!

Üst-uç MediaTek çipler mola alacak!

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