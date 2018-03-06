Uygun Fiyatlı Tablet reeder M7 Go Tanıtıldı
reeder, yeni tableti M7 Go'yu duyurdu. İşte 7 inç ekranlı yeni M7 Go'nun özellikleri ve fiyatı.
reeder, yeni tablet modeli M7 Go'yu piyasaya sürdü. Uygun fiyatı ile dikkat çeken model 4 çekirdekli 1.3 GHz gücünde MT8167 işlemcisi, 1 GB RAM, 1024 x 600 piksel 7 inç çözünürlüklü IPS ekranı ve Android 7.0 işletim sistemi ile beklentileri fazlasıyla karşılıyor.
Gelişmiş donanım özellikleri
7 inç boyutunda bir ekranı bulunan M7 Go, günlük ihtiyaçları karşılama anlamında fazlasıyla başarılı bir tablet. Oyun oynamadan film izlemeye, Sanal Gerçeklik uygulamalarından sosyal medyaya kadar birçok farklı alanda kullanım imkanı sunan tablet, güçlü donanım özellikleriyle zorlanmıyor.
Çift kameralı tablet
Tabletin hem ön hem arka yüzünde kamera bulunuyor. M7 Go'nun arkasında 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunurken, ön yüzünde ise 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu iki kamera sayesinde fotoğraf ve video çekilebilirken, birçok uygulamada bu kameralar kullanılabiliyor.
Pil ve kapasite seçenekleri
Tablette yer alan 2200 mAh kapasitesi ile tablet uzun saatler boyunca kullanılabiliyor. Tablette 8 GB depolama kapasitesine ek olarak microSD bellek kartı yuvası ile bu kapasite artırılabiliyor. Sadece 260 gram ağırlığında olan M7 Go tablet, 3.5 mm kulaklık çıkışına sahip.
Android 7.0 Nougat desteği
M7 Go tablet Android 7.0 Nougat ile yüklü olarak geliyor. En yaygın işletim sistemi sürümlerinden biri olan Android 7.0, yüzbinlerce uygulama ve birçok özelliği destekliyor. reeder M7 Go tablet Turkcell bireysel ses hattı olan abonelere özel faturaya ek ayda sadece 11.96 TL (36 ay boyunca) karşılığında alınabiliyor.
M7 Go teknik özellikleri
- Android 7.0 işletim sistemi
- 7 inç 1024x600 piksel IPS ekran
- 1 GB RAM8 GB dahili hafıza
- 1.3 GHz 4 çekirdekli MT8167 işlemci
- 2200 mAh pil
- Arka kamera 2 Megapiksel
- Ön kamera 2 Megapiksel
- Wi-Fi, Bluetooth desteği
- 3.5mm kulaklık, MicroSD hafıza kartı, MicroUSB Bağlantı yuvaları
- 118x107.8x 10 mm
- 260 gr.
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