Uzaktan Kumandalarda Bir Dönem Kapanıyor

Logitech, uzun bir süredir bir donanım güncellemesinde bulunmadan geçen sürenin ardından artık pek çok kişinin de beklemeyi bıraktığı Harmony evrensel uzaktan kumandalarını üretmeyi bıraktığını açıkladı.
Bu pek çok kullanıcı için oldukça üzücü bir haber olsa gerek. Zira Logitech'in ürettiği bu evrensel uzaktan kumandaları evde pek çok cihazı için kullanan çok sayıda kullanıcı mevcut. Özellikle ev sinemasını tercih edenler arasında oldukça yayın olan bu cihazlar, evdeki hemen her şeyi tek noktada yönetebilmesiyle ün kazanmıştı. Ancak bundan sonra Logitech bu cihazları üretmeyecek.
Yine de Logitech, bu cihaza sahip olanları kaderlerine terk etmeyeceğinin müjdesini vermiş. Şirket, bu cihazları kullanan ve kullanmaya devam edecek olan müşterilerine, müşteri ve garanti desteği sunmaya devam edeceklerini açıklamış.
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