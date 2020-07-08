Uzay Taşı, Tokyo'nun Üzerinde, Atmosferde İşte Böyle Patladı

Tokyo gökyüzü, perşembe sabahı bir Dünya dışı nesneyle aydınlandı. Bazı raporlara göre cisim, daha nadir rastlanan bir "sonik patlamaya" da yol açtı.
Olaya ait görüntülerde küçük bir ışık topunun giderek büyüdüğü ve bu sırada beyazdan mor renge doğru geçtiği gözleniyor. Cisim arkasında ışık taneleri bırakıyor ve küçülerek gözden kayboluyor. Yaşananlar, muhtemelen küçük bir cismin atmosferimizle çarpışmasından ibaret.
Uluslararası Meteor Organizasyonu'na göre meteorit, Japonya'nın Kanto bölgesinin büyük bir bölümünde gözlenebildi. UMO, asteroidin 165 ton (150 metrik ton) civarında enerji taşıdığını hesapladıklarını söylüyor. UMO'nun tahminine göre cismin çapı 1,6 metre ve hacmi yaklaşık 1,6 metrik ton idi. Karşılaştırma olarak Rusya'da 2013'te Chelyabinsk'te binlerce pencerenin patlamasına yol açan meteoridin 10-20 kat daha büyük olduğunu söyleyelim.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın