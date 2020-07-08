Uzay Taşı, Tokyo'nun Üzerinde, Atmosferde İşte Böyle Patladı

Bir ateş topu, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun üzerinde, atmosferde sesli bir biçimde patladı. Patlama anı, kameralara işte böyle yansıdı.

08 Temmuz 2020 13:00