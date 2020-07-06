Yarış Oyunu Efsnesi Test Drive, Yıllar Sonra Geri Dönüyor

Bir dönemler yarış oyunu dendiğinde akla gelen ilk isim olan Test Drive, yıllar sonra yeni bir oyun ile geri dönüyor.

  • Levent Öztürk
Test Drive yıllar sonra geri dönüyor
nacon

2012 yılındaki Test Drive: Ferrari Racing Legends'dan beri Test Drive serisi hakkında pek bir şey duymamıştık. Ancak yeni yayınlanan bir videoya göre, kısa bir süre içerisinde serinin yeni oyunu ile karşılaşabiliriz.

Oyunun resmi Twitter hesabı, "Geri döndük!" mesajı ile 7 Haziran'da bir açıklama yapılacağını duyurdu.

Test Drive'ın 1987'ye kadar uzanan bir geçmişi var. Serinin ilk oyunu, Distinctive Software ve yayımcılar Accolade ve EA tarafından Amiga, Atari ST, Commodore 64, DOS ve daha sonra da Apple II ve PC-98 için sunulmuştu. Daha sonra da pek çok yan oyun ve ana seri oyun seriye eklenmişti. Serinin en son üç üyesi ise 2006 ve 2011 yıllarında Eden Software tarafından geliştirilen ve Atari tarafından yayımlanan Test Drive Unlimited, Test Drive Unlimited 2 ve son olarak da 2012 yılında Codemasters'ın sahibi olduğu Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen Test Drive: Ferrari Racing Legends olmuştu.

2016 yılında Fransız yayımcı Bigben Interactive, seriyi tekrar başlatmak için Test Drive markasının haklarını Atari'den satın almıştı. Daha sonra da WRC, V-Rally ve TT Isle of Man oyunlarının yapımcısı ve bir sonraki Test Drive oyununun geliştiricisi Kylotonn'u satın aldı.

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne Nisan ayında yapılan bir başvuruya göre oyun Test Drive Solar Crown olarak adlandırılacak ve bu da yolda olan oyunun şekillendirilmiş S ve C'den oluşan logosu ile destekleniyor.

Oyun hakkında daha fazla detay ise 7 Temmuz tarihinde açıklanacak. Şu anda oyunun potansiyel adı dışında bilinen pek bir bilgi bulunmuyor. Firmanın internet sitesinde görülebilen yol haritasında tarihi bilinmeyen, duyurulmamış iki yarış oyunu bulunuyor ve bunlardan biri sadece yeni nesil için sunulacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
9 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda televizyon, aksiyon kamerası fırsatı
10 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, akıllı bileklik ve daha birçok ürün...
La Casa De Papel 5. sezon belli oldu mu? La Casa De Papel 5. sezon tüyoları!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
Günün En çok Okunanları
Havuzda Bulaşabilecek Göz Enfeksiyonlarına Dikkat! İşte Bilmeniz Gerekenler
İnternette Yayılan Yeni Loch Ness Canavarı da Photoshop Hilesi Çıktı
Yeni Steam Anketinden AMD'ye İyi, Intel'e Kötü Haberler Var
Bu "Kötü Rekor", Dünyanın Geleceğini Tehdit Ediyor
Android'li İlk Telefonu Hatırlıyor musunuz? İşte HTC Dream...

 

 