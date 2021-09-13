Uzaydan Dönüş Hakkında İlginç Benzetme: "Bir Sürü Araba Kazası Gibiydi"

Emekli bir NASA astronotu olan ve Dünya'ya dönüşünün videosunu yayınlayan Jack Fischer, uzaydan Dünya'ya dönüşün "ardı ardına yaşanan bir sürü araba kazası" kadar sert olduğunu söylüyor.

Uzaydan dönüş oldukça zor

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