Uzaydan Dönüş Hakkında İlginç Benzetme: "Bir Sürü Araba Kazası Gibiydi"

Şimdi emekli bir NASA astronotu olan Jack Fischer, dört yıl önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir Rus Soyuz uzay aracıyla Dünya'ya geri dönmüştü. Fischer, Twitter'da deneyimlerini anlatıyor ve aslında bir astronotun hayatının ne kadar zor olduğunu gösteriyor.
Bir hafta önce yayınladığı ve hemen aşağıda görebileceğiniz videoda Fischer, NASA astronotu Peggy Whitson ve Roscosmos kozmonotu Fyodor Yurchikhin 2017'de Dünya'ya dönüş yaptıkları Soyuz uzay aracının koltuklarında görülüyor. Üç dakika boyunca süren iniş sırasında astronotların ne kadar zorlandığı ve rahatsız olduğu videoda açıkça görülüyor.
I caught a ride back to Earth, courtesy of the Soyuz, 4 years ago today. Some astronauts compare it to a series of car crashes... and I wouldn't disagree ?? pic.twitter.com/pKYwokVTZ9— Jack Fischer (@Astro2fish) September 3, 2021
Fischer Twitter'da, "Bazı astronotlar Dünya'ya dönüşün arka arkaya bir sürü araba kazası yaşamak gibi olduğunu söylüyor. Ben de onlara katılıyorum" diye yazdı. Uzayda yerçekimsiz ortamda huzurla süzülen astronotları görmeye alışkınız, ancak Dünya'ya dönüş sırasında yaşananlar, gerçekten korkutucu görünüyor...
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